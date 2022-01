(Di lunedì 10 gennaio 2022)continua a presentare i protagonisti che lo affiancheranno nell’avventura del Festival di. Oggi ha presentato l’attrice, pugliese doc, grande protagonista della serie di successoe anche di Don Matteo. Il suo ruolo sarà quello di conduttrice insieme ad. Ma non sarà l’unica insieme a lei ci saranno altre due donne che si alterneranno al fianco del conduttore. La formula sarà identica a quella tanto criticata dell’anno scorso: una presenza femminile per serata.: la rivelazione delle serie tv italiane Classe 1992,, nonostante la sua giovane età vanta già una carriera ben ...

IlContiAndrea : Una delle co-conduttrici di #Amadeus a #Sanremo2022 sarà l’attrice Maria Chiara Giannetta, protagonista della serie… - repubblica : Maria Chiara Giannetta, l’eroina di 'Blanca', sul palco con Amadeus [di Silvia Fumarola] - davidemaggio : Maria Chiara Giannetta a #Sanremo2022 - redazionerumors : Conosciamo meglio Maria Chiara Giannetta: sarà lei a salire sul palco con Amadeus #mariachiaragiannetta #amdeus - tuttopuntotv : Maria Chiara Giannetta: da Blanca a Sanremo 2022 con Amadeus #Sanremo2022 -

Maria Chiara Giannetta è una delle attrici italiane più quotate e amate del momento. Gli ultimi due personaggi che ha interpretato sono stati in grado di farla entrare nel cuore del pubblico.