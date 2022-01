Inter | la testa conta | nerazzurri primi in Europa per gol aerei

Advertising

Inter : ? | SKRINIAR Quella di Skriniar è stata la 13ª rete di testa dell'Inter in questa @SerieA, più di qualasiasi altr… - Inter : ?? | SKRINIAR Il difensore slovacco ha deciso la sfida con la Lazio con un meraviglioso gol di testa ?? - Gazzetta_it : La prima pagina della Gazzetta di oggi: ?? INTER TESTA AL BACIO Le notizie ?? - Smgii1908 : La sera poggio la testa sul cuscino e dormo serenamente pensando che Giuseppe Marotta da Varese lavora per l'Inter - giuli93_d : RT @Inter: ? | SKRINIAR Quella di Skriniar è stata la 13ª rete di testa dell'Inter in questa @SerieA, più di qualasiasi altra squadra nei… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter testa

Quotidiano.net

Tredici gol La rete di Milan Skriniar nel secondo tempo di- Lazio, tra l'altro decisiva per i tre punti in classifica, è la tredicesima dell'di. Nessuna squadra in Europa, nei ...Ti sorprende di più la tenuta del Milan o l'in? 'La tenuta del Milan è la vera notizia di questo inizio 2022. I rossoneri hanno veramente molte difficoltà, eppure sono lì. Venezia non è ...Tredici reti di testa in Serie A per la squadra di Inzaghi, nessuno in Europa ha fatto meglio. Darmian a quota 250 partite nei maggiori campionati d’Europa ...Milano, 10 gennaio 2022 - Uno de i punti di forza dell'Inter è la difesa formata da Milan Skriniar, Stephan De Vrij e Alessandro Bastoni. Giocatori che brillano per le doti di contrasto, ma che nell'u ...