Il vescovo di Teano vieta ai preti No vax di dare l’ostia. E cita il Papa: vaccinarsi è un atto d’amore (Di lunedì 10 gennaio 2022) Niente ostie distribuite dai preti No vax e distanziamento tra i fedeli in chiesa: la linea rigorista anti-Covid arriva anche a Messa. Il decreto ad hoc, in questo caso, è quello di monsignor Giacomo Cirulli, vescovo delle Diocesi di Teano-Calvi e di Alife-Caiazzo, i cui territori comprendono rispettivamente 22 e 24 comuni della provincia di Caserta. Il provvedimento dispone la sospensione «di ogni attività pastorale, catechistica e formativa in presenza». E, come anticipato, il divieto di distribuire la comunione per i preti non vaccinati. Niente ostie dai preti No vax: lo stabilisce un decreto del vescovo di Teano Linea dura, senza se e senza ma, anche in Chiesa, dunque. E per decreto estesa pure ai laici che normalmente distribuiscono le ostie. Con il decreto di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Niente ostie distribuite daiNo vax e distanziamento tra i fedeli in chiesa: la linea rigorista anti-Covid arriva anche a Messa. Il decreto ad hoc, in questo caso, è quello di monsignor Giacomo Cirulli,delle Diocesi di-Calvi e di Alife-Caiazzo, i cui territori comprendono rispettivamente 22 e 24 comuni della provincia di Caserta. Il provvedimento dispone la sospensione «di ogni attività pastorale, catechistica e formativa in presenza». E, come anticipato, il divieto di distribuire la comunione per inon vaccinati. Niente ostie daiNo vax: lo stabilisce un decreto deldiLinea dura, senza se e senza ma, anche in Chiesa, dunque. E per decreto estesa pure ai laici che normalmente distribuiscono le ostie. Con il decreto di ...

