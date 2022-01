I coltivatori italiani di clementine sperano in una nuova varietà (Di lunedì 10 gennaio 2022) Si chiama Perrina e potrà essere raccolta a gennaio e febbraio, quando attualmente il mercato è occupato da quelle straniere Leggi su ilpost (Di lunedì 10 gennaio 2022) Si chiama Perrina e potrà essere raccolta a gennaio e febbraio, quando attualmente il mercato è occupato da quelle straniere

I coltivatori italiani di clementine sperano in una nuova varietà Il Post

