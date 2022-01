Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi potrebbe lasciare la casa entro questa data: ecco da chi verrà sostituito (Di lunedì 10 gennaio 2022) Dopo la breve ‘storia’ con Sophie Codegoni e i baci passionali con la nuova arrivata Federica Calemme, Gianmaria Antinolfi, uno dei concorrenti più chiacchierati di questa edizione del Grande Fratello Vip, è pronto a sorprendere tutti. Ancora una volta. Sì, perché l’imprenditore campano, definito da Katia Ricciarelli ‘il playboy della mutua’, presto potrebbe lasciare la casa più spiata d’Italia. Gianmaria Antinolfi lascia il Grande Fratello Vip? Dopo Aldo Montano e Francesca Cipriani, che hanno deciso di lasciare la casa per festeggiare il Natale in famiglia, presto anche Gianmaria Antinolfi potrebbe ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 gennaio 2022) Dopo la breve ‘storia’ con Sophie Codegoni e i baci passionali con la nuova arrivata Federica Calemme,, uno dei concorrenti più chiacchierati diedizione delVip, è pronto a sorprendere tutti. Ancora una volta. Sì, perché l’imprenditore campano, definito da Katia Ricciarelli ‘il playboy della mutua’, prestolapiù spiata d’Italia.lascia ilVip? Dopo Aldo Montano e Francesca Cipriani, che hanno deciso dilaper festeggiare il Natale in famiglia, presto anche...

Advertising

VanityFairIt : Durante la puntata del reality show di Canale 5 andata in onda il 7 gennaio, il conduttore rimprovera i «vipponi» p… - VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - Corriere : Gf Vip, Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù: Vai a studiare al tuo paese» In molti chiedono la squalifica - blogtivvu : Laura Freddi terza opinionista ufficiale del Grande Fratello Vip? L’indiscrezione bomba - AndreaTomassi4 : @SDevinu Verissimo. Ma il target di chi segue il Grande Fratello è quello che è. È quello che le salva ripetutament… -