Fronte scuola | aleggia dilemma tra Dad e didattica in presenza

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Oggi tutti i quotidiani locali e nazionali sono concentrati sul. Sul qualelo spettro della DAD. Ossia dellaa distanza. Tuttavia per evitare nuovi contagi presso i giovani, ed esattamente come due anni fa, la situazione sta creando uno scompenso che è diventato contrasto tra il governo centrale e le regioni.

Advertising

Agenzia_Ansa : Scuola: presidi, non è una cattiva idea due o tre settimane di Dad a fronte di un piano effettivo 'con obiettivi da… - PaolaDon1 : @InOndaLa7 Grande amarezza di fronte alle superficiali considerazioni sulla scuola nella puntata del 9/01/22. Nessu… - RedazioneAdp : Rientro a scuola senza intoppi sul fronte del trasporto pubblico - GiovanniToti : Riaprire le scuole era scelta obbligata, non si può tenere aperto un Paese e chiusa la #scuola. Perché i bambini sa… - ASviSItalia : #AltaSostenibilità @RadioRadicale - @giannafracassi @cgilnazionale: Oggi bisogna ragionare su che cosa vuol dire ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Fronte scuola

Dialla novità di poter vaccinare i bambini più piccoli "ha pesato, ad esempio - spiega la ... anche se "penso - precisa - che bisogna avere varie possibilità e lasarebbe un'opzione ...Sul, il Tar della Campania ha accolto i ricorsi presentati dall'esecutivo contro l'ordinanza De Luca : per questo motivo da domani 11 gennaio 2022 tutte le scuole campane saranno ...Adesso non so quanto potremo resistere", commenta all'Adnkronos. Sul fronte mascherine ffp2, la situazione all'Avogadro sembra essere più tranquilla: "Possiamo tamponare l'immediata emergenza ...GENOVA - “Otto studenti su dieci oggi hanno frequentato regolarmente il primo giorno di scuola dopo il rientro dalle vacanze, mentre nove docenti su dieci erano regolarmente in classe per svolgere il ...