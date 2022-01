Draghi: «La scuola va protetta» (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il premier ha ribadito la centralità della scuola, fondamentale per la nostra democrazia: «Non ha senso chiudere la scuola prima di chiudere tutto il resto». Fondamentale la vaccinazione. «Gran parte dei problemi che abbiamo oggi dipende dai non vaccinati», ha spiegato Draghi Leggi su vanityfair (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il premier ha ribadito la centralità della, fondamentale per la nostra democrazia: «Non ha senso chiudere laprima di chiudere tutto il resto». Fondamentale la vaccinazione. «Gran parte dei problemi che abbiamo oggi dipende dai non vaccinati», ha spiegato

