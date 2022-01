Djokovic: “Voglio restare in Australia e partecipare agli Open” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Novak Djokovic vuole restare in Australia e battersi agli Australian Open. A dirlo è lo stesso numero uno del mondo nel tennis su Twitter. “Sono lieto e grato che il giudice abbia annullato la cancellazione del mio visto. Nonostante tutto quello che è successo, Voglio restare e provare a competere agli Australian Open. Rimango concentrato su quello. Sono arrivato qui per giocare in uno degli eventi più importanti che abbiamo davanti a dei fantastici tifosi”. “Novak è libero. Pochi istanti fa si è allenato, era su un campo da tennis. È venuto in Australia per giocare a tennis”, ha detto intanto il fratello del campione, Djordje, nel corso della conferenza stampa della famiglia del ... Leggi su funweek (Di lunedì 10 gennaio 2022) Novakvuoleine battersi. A dirlo è lo stesso numero uno del mondo nel tennis su Twitter. “Sono lieto e grato che il giudice abbia annullato la cancellazione del mio visto. Nonostante tutto quello che è successo,e provare a competere. Rimango concentrato su quello. Sono arrivato qui per giocare in uno degli eventi più importanti che abbiamo davanti a dei fantastici tifosi”. “Novak è libero. Pochi istanti fa si è allenato, era su un campo da tennis. È venuto inper giocare a tennis”, ha detto intanto il fratello del campione, Djordje, nel corso della conferenza stampa della famiglia del ...

