Djokovic dopo la vittoria in appello: "Grato, voglio competere agli Australian Open" (Di lunedì 10 gennaio 2022) Novak Djokovic ha commentato la vittoria in appello per quanto concerne l'annullamento del suo visto per l'Australia, dopo la limitazione inflitta dal Governo aussie. Contesa legale ancora in corso, ma primo successo dei legali del numero 1 al mondo in tribunale, con possibile revoca dell'annullamento però possibile. Djokovic ha comunicato con i propri seguaci tramite i social network, così esponendosi sul caso Australian Open: "Sono felice e Grato che il giudice abbia respinto l'annullamento del visto. Nonostante tutto quello che è successo, voglio restare e provare a competere agli Australian Open. Rimango concentrato su questo obiettivo. Ho raggiunto l'Australia per ..."

DavidPuente : Se il 16 dicembre Djokovic era risultato positivo al Sars-Cov-2, come mai nei social dell'Belgrade Tennis Associati… - RobertoBurioni : Motivi per esenzione vaccino in Australia: 1) reazioni allergiche o gravi effetti collaterali dopo prima dose 2) s… - repubblica : Melbourne, Djokovic fermato di nuovo dalla polizia dopo la sentenza che gli aveva garantito il visto per poter gioc… - katrin23594597 : RT @doctorgis84: Quindi Novak Djokovic ha davvero avuto #COVID19 il 16 dicembre? 1. Perchè lo ha detto solo dopo? 2. Considerando il giorno… - Radio1Rai : ??#Djokovic “Voglio restare e provare a partecipare agli #AustralianOpen2022”. Così su Twitter il numero uno del ten… -