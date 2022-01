Bianchi risponde a De Luca: “Scelta sbagliata e illegittima” (Di lunedì 10 gennaio 2022) di Monica De Santis “Noi riteniamo la Scelta sbagliata e illegittima. I tecnici del Ministero stanno trovando il modo di impugnare la norma”. Così il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, in un’intervista rilasciata nella giornata di ieri al TG3 in merito all’ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, di tenere chiuse le scuole per infanzia, primarie e medie fino al 29 gennaio. Continua dunque il braccio di ferro tra il ministro ed il governatore, quest’ultimo inoltre nella giornata di oggi dovrà presentare al Tar i documenti che attestano il perchè della sua decisione di chiudere le scuole. “C’è sicuramente la possibilità che domani manchi del personale. Noi abbiamo dato 400 milioni per rinnovare e potenziare il personale proprio per l’emergenza legata al Covid. – ha ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 10 gennaio 2022) di Monica De Santis “Noi riteniamo la. I tecnici del Ministero stanno trovando il modo di impugnare la norma”. Così il Ministro dell’Istruzione, Patrizio, in un’intervista rilasciata nella giornata di ieri al TG3 in merito all’ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De, di tenere chiuse le scuole per infanzia, primarie e medie fino al 29 gennaio. Continua dunque il braccio di ferro tra il ministro ed il governatore, quest’ultimo inoltre nella giornata di oggi dovrà presentare al Tar i documenti che attestano il perchè della sua decisione di chiudere le scuole. “C’è sicuramente la possibilità che domani manchi del personale. Noi abbiamo dato 400 milioni per rinnovare e potenziare il personale proprio per l’emergenza legata al Covid. – ha ...

