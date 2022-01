Barù a Manila Nazzaro: “Ti useranno per tutta la vita quelle due” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Barù Gaetani, una delle ultime new entry della Casa, in queste ore sta conquistando ancor di più i fans del Grande Fratello Vip 6. Il motivo? Si sta lanciando in frasi salaci indirizzate ad ogni concorrente e il web si sta divertendo un sacco! L’opinionista Barù Ha iniziato facendo l’astrologo e il cartomante del GF VIP 6 Barù e ora è diventato anche l’opinionista interno della Casa. Da quando Soleil Sorge gli ha chiesto di esporsi un po’ di più, il nipote di Costantino della Gherardesca non si è tirato indietro. Con Manila Nazzaro in particolar modo si è esposto dicendole: “Ti useranno per tutta la vita quelle due” (riferendosi a Soleil Sorge e Katia Ricciarelli) Barù ha infatti notato che Manila ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 10 gennaio 2022)Gaetani, una delle ultime new entry della Casa, in queste ore sta conquistando ancor di più i fans del Grande Fratello Vip 6. Il motivo? Si sta lanciando in frasi salaci indirizzate ad ogni concorrente e il web si sta divertendo un sacco! L’opinionistaHa iniziato facendo l’astrologo e il cartomante del GF VIP 6e ora è diventato anche l’opinionista interno della Casa. Da quando Soleil Sorge gli ha chiesto di esporsi un po’ di più, il nipote di Costantino della Gherardesca non si è tirato indietro. Conin particolar modo si è esposto dicendole: “Tiperladue” (riferendosi a Soleil Sorge e Katia Ricciarelli)ha infatti notato che...

Advertising

itsecretlove : RT @Tuttaammoniaca: Manila sparla di Gianmaria perché non fa pulizie, appena arriva barù che le dice che non c'è bisogno di sparlare lei ag… - tuttopuntotv : Barù a Manila Nazzaro: “Ti useranno per tutta la vita quelle due” #GFVip6 #GFVip #baru #jeru #KatiaFuori - sushivibes22 : RT @_Paper__Tiger_: Barù a Manila: 'Ahò Maniglia, ebbasta fare la donna alpha dai... ' GODO. #gfvip - AndreiaVerando4 : RT @Terry__29: Non Barù che difende Gianmaria, ieri dalle cessate di Soleil Giacomo e Sophie che volevano deriderlo, e oggi con Manila che… - maximassimo78 : RT @3Mastri: Mandiamo tutte un messaggio a @SBruganelli @alfosignorini dove chiediamo che in puntata si vedano i video dove Miriana ogni gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Barù Manila Barù: 'Katia e Soleil due str*nze!'/ GF Vip: 'Manila rapita da loro, la usano' LA RICCIARELLI: 'GLI DO CERTE LEGNATE...' Approfittando di un momento di solitudine con Manila, Barù ne ha approfittato per metterla in guardia da Katia e Soleil e per darle dei consigli: 'Ti ...

Miriana e Barù mettono in guardia Manila: "Soleil e Katia? Due stronz*!" Miriana e Barù mettono in guardia Manila: "Soleil e Katia? Due stronz*!" Barù , tra il serio e il faceto, ha messo in guardia Manila da Katia e Soleil , proprio davanti ad entrambe: Ve lo dico ...

GF Vip, la cronaca della 30ma puntata: Alessandro, Barù, Eva e Federica in nomination. La Bruganelli salta la puntata di lunedì prossimo leggo.it LA RICCIARELLI: 'GLI DO CERTE LEGNATE...' Approfittando di un momento di solitudine conne ha approfittato per metterla in guardia da Katia e Soleil e per darle dei consigli: 'Ti ...Miriana emettono in guardia: "Soleil e Katia? Due stronz*!", tra il serio e il faceto, ha messo in guardiada Katia e Soleil , proprio davanti ad entrambe: Ve lo dico ...