Barbara D’Urso | addio a Pomeriggio 5? Ecco cosa è successo

Leggi su chenews

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Sembrava essere questione di tempo per il ritorno di. Ma non sembra essere così.sta succedendo a Mediaset? Fonte Foto Mediaset ExtraI programmi di, nel corso del tempo, si sono sempre più affermati. Molti ricorderanno come addirittura c’erano tre appuntamenti condotti da lei. Adesso, invece, la situazione è cambiata ed è rimasta al timone solo di5. Una trasmissione pomeridiana che si occupa di attualità e cronaca ma anche un piccolo spazio per il gossip. I più affezionati sono stati turbati dall’assenza dellanel periodo natalizio. Un’assenza pesante visto che andava in onda5 news. In quel momento si sono sparse varie voci, alcune che vedeva dei problemi di salute per ...