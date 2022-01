Atp | Sinner esce dalla Top Ten | è undicesimo

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 10 gennaio 2022) I primi appuntamenti del calendario 2022, per il tennis azzurro, apportano qualche cambiamento in classifica, in particolare facendo scivolare Jannikappena fuoriTop 10, mentre l’Italtennis torna ad avere nove giocatori fra i primi cento del mondo. Matteo Berrettini (entrato prepotentemente in top ten a novembre 2019: quarto azzurro nell’Era Open a riuscirci), primo italiano di sempre a raggiungere la finale a Wimbledon, si conferma sulla settima poltrona e ora sono 272 i punti di distanza dal sesto posto occupato da Rafa Nadal. Perde una posizione ed è 11esimo invece Jannik, capace di fare il suo ingresso a novembre nell’elite mondiale a 20 anni e due mesi: solo Nadal, Djokovic e Murray erano più giovani la loro prima volta in top ten (Federer invece aveva sette mesi più dell’azzurro). Lorenzo Sonego è stabile al ...