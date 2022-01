19 persone sono morte in un incendio in un palazzo di New York (Di lunedì 10 gennaio 2022) E più di 40 persone sono rimaste ferite: a causare il rogo è stato probabilmente il malfunzionamento di una stufa Leggi su ilpost (Di lunedì 10 gennaio 2022) E più di 40rimaste ferite: a causare il rogo è stato probabilmente il malfunzionamento di una stufa

Advertising

Agenzia_Ansa : Diciannove persone, compresi nove bambini, sono rimaste uccise in un incendio divampato in un appartamento di New Y… - Ruffino_Lorenzo : Ci sono 35,3 milioni di persone che possono ricevere la terza dose e 22,8 che l'hanno ricevuta. Ne mancano quindi 1… - borghi_claudio : Se quanto mi riferiscono più persone è corretto, sono riusciti a trasformare l'Italia in un gigantesco covid party. Complimenti. - VPerVendetta14 : RT @FmMosca: Più le persone sono ignoranti e più si credono superiori agli altri quando ricoprono un ruolo di responsabilità. Pensate Voi c… - maccionj : RT @MarcoTeb: Sono ridicoli la pandemia mantenuta dal green pass e liberi tutti per far continuare a circolare liberamente il virus la nuov… -