Serie A | la cronaca di Inter-Lazio 2-1

Advertising

lazio24h : Serie A, Inter - Lazio 2-1: la decide Skriniar nella ripresa - Antonio_Tatti_ : RT @Fantacalcio: Napoli-Sampdoria 1-0: cronaca, tabellino e voti del Fantacalcio - Fantacalcio : Napoli-Sampdoria 1-0: cronaca, tabellino e voti del Fantacalcio - SkySport : #InterLazio LIVE, cronaca e tabellino del match #SkySport #SkySerieA #SerieA - Fantacalcio : Roma-Juventus 3-4: cronaca, tabellino e voti del fantacalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Serie cronaca

Calcio News 24

Calciomercato.it vi offre ladel match dello stadio 'Bentegodi' di Verona. FORMAZIONI ... ColantuonoCLASSIFICAA: Milan 48, Inter** 46, Napoli 43, Atalanta* 41, Juventus 38, Fiorentina** ...Calciomercato.it vi offre ladel match dello stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano. FORMAZIONI ... SarriCLASSIFICAA: Milan 48, Inter** 46, Napoli 43, Atalanta* 41, Juventus 38, Fiorentina** ...Verona, 9 gen. - (Adnkronos) - La Salernitana è in vantaggio per 1-0 sul Verona al termine del primo tempo del posticipo della 21esima giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Bentego ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.22 La nostra diretta live termina qui, grazie per aver seguito Reggiana-Virtus Bologna su questa pagina, buon proseguimento di serata con la cronaca del ma ...