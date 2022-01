Nba 2021 2022 | crollo Utah Jazz | vittoria esterna degli Heat

(Di domenica 9 gennaio 2022) Dopo la grandein casa dei Brooklyn Nets, i Milwaukee Bucks cadono tra le mura dello Spectrum Center contro gli Charlotte Hornets i quali, nonostante qualche rischio sul finale, riescono ad imporsi 114-106. Ottava sconfitta consecutiva per gli Orlando Magic che si sono dovuti arrendere 97-92 anche in casa dei Detroit Pitons dopo una sfida combattuta fino agli ultimi secondi. Dopo un buon inizio nel primo quarto, glicrollano nel secondo parziale della sfida contro gli Indiana Pacers, vinta da questi ultimi per 125-11 grazie ad uno scatenato Sabonis autore di 42 punti, mentre tra Boston Celtics e New York Knicks è dominio dei padroni di casa negli ultimi due quarti (99-75). La grande sfida del Footprint Center tra Phoenix Suns e Miamiè andata a questi ultimi, dominanti per tutti parziali e ...

Advertising

JoeVasapollo : In ???? 75 dei 100 programmi tv più visti del 2021 sono stati partite #NFL. Degli altri 25: 11 eventi delle Olimpiadi… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: 4a vittoria di fila per i Lakers ?? 13 punti per Gallinari ?? Antetokounmpo dice 31 a Brooklyn ???? Tutto ciò che è successo… - Eurosport_IT : 4a vittoria di fila per i Lakers ?? 13 punti per Gallinari ?? Antetokounmpo dice 31 a Brooklyn ???? Tutto ciò che è su… - zazoomblog : NBA 2021-2022: calendario risultati e classifiche aggiornate delle due Conference - #2021-2022: #calendario… - sportface2016 : #Nba 2021/2022: #Nets sconfitti dai #Bucks, bene #Bulls e #Lakers -

Ultime Notizie dalla rete : Nba 2021

Sono 12, invece, i punti messi a referto dalla prima scelta al DraftCade Cunningham. Ai Magic ... I RISULTATI DELLA NOTTE(9 GENNAIO) Los Angeles Clippers - Memphis Grizzlies 108 - 123 (...While Nichols filed a paternity lawsuit against thestar in June, it wasn't until Monday, January 3, that the former Cleveland Cavaliers player confirmed that he is the baby's father . "...Sono sei le sfide andate in scena questa notte per la NBA 2021-2022, dove come sempre non sono mancate le grandi emozioni. Facciamo, quindi, un riepilogo di quanto successo nella Lega cestistica più f ...BASKET, NBA - Dopo la brutta sconfitta casalinga dei Brooklyn Nets contro i Milwaukee Bucks, big match ai vertici dell'Est, Kevin Durant è tornato a parlare di ...