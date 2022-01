Inter-Juventus, ufficiale: un’altra tegola durissima in arrivo (Di domenica 9 gennaio 2022) Emergenza totale per Massimiliano Allegri in vista di Inter-Juventus. Il tecnico bianconero dovrà fare a meno per squalifica di Juan Cuadrado. Il primo tempo di Roma-Juventus ha portato due brutte notizie al tecnico Massimiliano Allegri. La formazione torinese ha perso per infortunio l’esterno Federico Chiesa e nel corso dei primi 45 minuti è arrivata un’altra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 9 gennaio 2022) Emergenza totale per Massimiliano Allegri in vista di. Il tecnico bianconero dovrà fare a meno per squalifica di Juan Cuadrado. Il primo tempo di Roma-ha portato due brutte notizie al tecnico Massimiliano Allegri. La formazione torinese ha perso per infortunio l’esterno Federico Chiesa e nel corso dei primi 45 minuti è arrivataQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

mirkocalemme : Il #Napoli ha un capitano napoletano, cresciuto nel settore giovanile, autore di 114 gol (a Real, Borussia, PSG, Ju… - GiovaAlbanese : ?? #Cuadrado era diffidato: salterà la finale di #Supercoppa con l'Inter. #Juventus #RomaJuve - EnricoTurcato : La Juventus contro chi la precede in classifica Pareggio con Inter fuori Pareggio con Milan in casa Sconfitta con… - FF3173 : Su #Allegri mi ero sbagliato proprio in estate. Il suo ritorno non mi esatava, ma ero convinto che avrebbe fatto re… - giulio_alinari : RT @paolo_o_pazz: venezia 0-2 inter venezia 0-3 milan venezia 1-1 juventus -