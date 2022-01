Francesca Barra completamente bardata per stare insieme alla sua bambina positiva al covid

(Di domenica 9 gennaio 2022) Giorni complicatissimi perche sta affrontando non solo le ultime settimane di gravidanza ma anche l’arrivo del19 nella sua famiglia. “La mia piccola è isolata perché(noi negativi), ha avuto la febbre e adesso sta meglio. I bambini attingono a mille risorse, ma io mi sentivo così triste a non poterla stringere! ” con queste paroleha spiegato sui social quello che sta succedendo nella sua vita. Si è mostratacoperta econ tutta, mascherina, visiera, guanti. Non può rischiare di ammalarsi, viste le sue condizioni e sta attentissima perchè comunque, deve prendersi cura della suasi prende cura della sua ...

Advertising

infoitcultura : Francesca Barra, figlia positiva al Covid: “La mia piccola è isolata” - infoitcultura : Francesca Barra, figlia positiva al Covid: 'La mia piccola è isolata' - ChezLudo : Francesca Barra e Claudio Santamaria sono negativi ma la figlia è positiva... L' hanno presa bene ???? #Omicron - mariali94316534 : Francesca Barra, figlia positiva al Covid: "La mia piccola è isolata" - zazoomblog : Francesca Barra supermamma per la figlia Emma Angelina È isolata perché positiva. Ma non la lascia solo anche se in… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Barra

Corriere TV

Conclude: 'Siamo tutti impegnati con senso di responsabilità, amore e collaborazione, in casa e fuori. Massima vicinanza e solidarietà a tutte le famiglie in difficoltà, a chi soffre, ..., la figlia è positiva: il racconto 'Non sapevo come farle compagnia o pulirle la stanza, come entrare essendo incinta. Così mi sono ingegnata comprando guanti, tuta usa e getta, ...Così mi sono ingegnata comprando guanti, tuta usa e getta, visiera e usando doppia mascherina”. Francesca Barra, ormai agli sgoccioli con la gravidanza, ha ricevuto una brutta doccia fredda: sua figli ...«La mia piccola Emma Angelina è isolata da qualche giorno perché positiva (noi negativi), ha avuto la febbre e adesso sta meglio. I bambini attingono a mille risorse, ma io ...