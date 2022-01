Fernando Alonso: “Per me è stato un privilegio tornare in Formula Uno” (Di domenica 9 gennaio 2022) Un anno molto positivo all’Alpine per Fernando Alonso. Il veterano della Formula Uno si è ben destreggiato all’interno del Mondiale 2021 guadagnandosi a pieno titolo la conferma nel team francese con il compagno di squadra Esteban Ocon. Le sensazioni per il futuro, per altro, sono molto buone e l’iberico si sente un privilegiato ad esser tornato nel Circus dopo il periodo d’assenza. Le parole di Fernando Alonso Ecco le parole del pilota spagnolo dell’Alpine: “È stato un buon anno per me. Sia in pista che in fabbrica ho apprezzato il tempo che ho trascorso con il team e sono davvero contento di questo ritorno. Ho avuto il privilegio di poter tornare in Formula 1 quando l’ho deciso io. Ho sempre scelto in prima persona quando ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 9 gennaio 2022) Un anno molto positivo all’Alpine per. Il veterano dellaUno si è ben destreggiato all’interno del Mondiale 2021 guadagnandosi a pieno titolo la conferma nel team francese con il compagno di squadra Esteban Ocon. Le sensazioni per il futuro, per altro, sono molto buone e l’iberico si sente un privilegiato ad esser tornato nel Circus dopo il periodo d’assenza. Le parole diEcco le parole del pilota spagnolo dell’Alpine: “Èun buon anno per me. Sia in pista che in fabbrica ho apprezzato il tempo che ho trascorso con il team e sono davvero contento di questo ritorno. Ho avuto ildi poterin1 quando l’ho deciso io. Ho sempre scelto in prima persona quando ...

Advertising

dodolight99 : davanti a me c'è un tipo che somiglia a Fernando Alonso - _andrescg21 : Fernando Alonso skin de koi saliendo en stream @Razorkismo mi padre - antocheeks96 : 'Facciamo entrare FERNANDO...' (FRANCY MICHIELIN CHE GUARDA BE LIKE: AH MA NON ALONSO? ALLORA NON MI IMPORTA!) #CePostaPerTe - Imthebestfan44 : Facciamo entrare Fernando Alonso #cepostaperte - MatteoLandi10 : RT @CrystalRacing: Mild Seven Benetton Renault ???? 2001 #F1 launch 7. Giancarlo Fisichella ???? 8. Jenson Button ???? B201 Renault RS21 v10 Mi… -