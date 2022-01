Esonero Shevchenko, il Genoa ci pensa: due ex per la sostituzione (Di domenica 9 gennaio 2022) Esonero Shevchenko, il Genoa pensa alla sostituzione dell’attuale tecnico. Ecco i due nomi in lizza per rimpiazzarlo: le ultime In casa Genoa non sono andati giù i recenti risultati. Ecco quindi che, secondo quanto riferito da Telenord, la società starebbe pensando all’Esonero del tecnico Andryi Shevchenko. Per sostituirlo, in lizza, ci sono due allenatori che sono già passati sulla panchina del Grifone: Davide Ballardini e Rolando Maran, entrambi ancora a libro paga. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 gennaio 2022), ilalladell’attuale tecnico. Ecco i due nomi in lizza per rimpiazzarlo: le ultime In casanon sono andati giù i recenti risultati. Ecco quindi che, secondo quanto riferito da Telenord, la società starebbendo all’del tecnico Andryi. Per sostituirlo, in lizza, ci sono due allenatori che sono già passati sulla panchina del Grifone: Davide Ballardini e Rolando Maran, entrambi ancora a libro paga. L'articolo proviene da Calcio News 24.

