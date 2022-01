Emiliano?Barbuto | “Dovremo fare un grande lavoro”

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 9 gennaio 2022) di Monica De Santis Scuole aperte o scuole chiuse,?Emiliano Barbuto dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore Galileo Galilei parla di due “Scelte che hanno entrambe delle ragioni e dei fondamenti. Mantenere aperto, come stabilisce il?Governo, ovviamente significa voler garantire una maggiore incisività della didattica e quindi un minimo di socialità per i ragazzi. Chiudere, invece, come ha stabilito il Governatore De Luca, anche se solo fino alle scuole medie, vuol dire promuovere la sicurezza. Ma più che altro, più che di sicurezza, perché la scuola non è unluogo di contagio, credo che sia giusto parlare della possibilità, a mio avviso, per le Asl diun tracciamento più efficace dei positivi, perché è chiaro che le scuole aperte, ti costano grandi numeri in termini di tracciamento, perchè ci sono molti più contatti e ...