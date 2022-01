Diretta Roma-Juventus 1-0 | Abraham di testa sblocca subito la partita

Advertising

infoitsport : DIRETTA ROMA JUVENTUS/ Video streaming tv: big match affidato a Davide Massa - infoitsport : Roma-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - zazoomblog : Diretta Roma-Juventus 0-0: iniziata la partita allOlimpico - #Diretta #Roma-Juventus #iniziata - zazoomblog : Diretta Roma-Juventus 0-0: iniziata la partita allOlimpico - #Diretta #Roma-Juventus #iniziata - realstreams2 : Diretta streaming Roma-Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Roma

- Juventus sarà intv dalle 18.30 su Dazn. Inter - Lazio Inter ancora senza lo squalificato Calhanoglu, al suo posto Vidal. Dzeko è negativo, ma dovrebbe partire dalla panchina perché ...Arbitro : Massa Dove vedere la partita in tv e in streaming La gara- Juventus, in programma questa sera alle 18:30 allo Stadio Olimpico, verrà trasmessa inesclusiva da Dazn. Per ...Con Milito, content creator, ha un canale su Nuova positività per il tecnico del Genoa Andryi Shevchenko, che già era appena ritornato dalla. Gary Medel del Bologna è in uscita dalla squadra felsinea ...All'Olimpico arriva la Juventus: e la Roma di José Mourinho deve cercare subito di mettersi alle spalle la sconfitta di San Siro contro il Milan. Anche perché per i ...