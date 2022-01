Da Nì vax a No vax? Virginia Raggi in fila per il tampone (Di domenica 9 gennaio 2022) Era stata definita “Nì vax” da Nicola Zingaretti perché non si era vaccinata. La motivazione, addotta dall’ex sindaca di Roma Virginia Raggi, è che il suo medico glielo aveva sconsigliato. La grillina aveva affermato di non essere no vax, ma la foto in questione la immortala mentre è in fila per il tampone. E in breve il materiale fa il giro del web. Leggi anche: Antonella Viola sotto scorta, minacciata di morte dai no vax: «Devi dire che i bambini non si vaccinano» Virginia Raggi: nì vax o no vax? L’ex sindaca di Roma aveva già contratto il Covid nel novembre 2020, affermando poi di avere abbastanza anticorpi. Aveva detto di non essere una no vax, però non si è mai pronunciata a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 9 gennaio 2022) Era stata definita “Nì” da Nicola Zingaretti perché non si era vaccinata. La motivazione, addotta dall’ex sindaca di Roma, è che il suo medico glielo aveva sconsigliato. La grillina aveva affermato di non essere no, ma la foto in questione la immortala mentre è inper il. E in breve il materiale fa il giro del web. Leggi anche: Antonella Viola sotto scorta, minacciata di morte dai no: «Devi dire che i bambini non si vaccinano»: nìo no? L’ex sindaca di Roma aveva già contratto il Covid nel novembre 2020, affermando poi di avere abbastanza anticorpi. Aveva detto di non essere una no, però non si è mai pronunciata a ...

