"Nessun vaccino protegge al 100%, per cui parlare di immunità sterilizzante, quella che impedisce al virus di infettare le cellule, ha ormai poco senso. Lo stesso vale per l'immunità di gregge.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Palù Covid, Palù (Aifa): vaccinazione universale è la migliore protezione ...Covid, e ricordare come pochissimi vaccini garantiscano una barriera così alta come quella eretta dai vaccini a mRNA che hanno mostrato, appena utilizzati, un'efficacia del 95%". Lo dice Giorgio Palù,...

