Cinema | centenario Vittorio Gassman è festa a Hollywood

(Di domenica 9 gennaio 2022) Sarà dedicata a, nell’anno del, la 17esima edizione di ‘’Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Art festival’’ in programma dal 20 al 26 marzo al Chinese Theater die promosso dall’Istituto Capri nel mondo con la Dgdel Ministero della Cultura ed Intesa Sanpaolo e con il patrocinio del Maeci, il Consolato Generale e l’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles. Al “mattatore” dele del teatro tricolori, amato ovunque nel mondo per il talento mostrato in 60 anni di carriera, sarà dedicata una retrospettiva con alcuni dei titoli da lui interpretati che sono nella storia del(dai capolavori italiani di Mario Monicelli, Dino Risi, Ettore Scola, De Sica, Rosi e Magni alle esperienze internazionali con Saslavski, ...

