Ascolti, "C'è Posta per Te" contro "Tali e Quali Show": chi ha vinto (Di domenica 9 gennaio 2022) Chi ha vinto gli Ascolti tv di ieri sera 8 gennaio 2022? Quando c'è C'è Posta per Te, non ce n'è per nessuno. Un mantra che va avanti da anni e confermato anche dalla prima puntata in onda ieri sera su... Leggi su europa.today (Di domenica 9 gennaio 2022) Chi haglitv di ieri sera 8 gennaio 2022? Quando c'è C'èper Te, non ce n'è per nessuno. Un mantra che va avanti da anni e confermato anche dalla prima puntata in onda ieri sera su...

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : Debutto vincente per “C’è posta per te”, che domina gli ascolti del sabato sera con 5.953.000 spettatori e il 29.2%… - MondoTV241 : Ascolti TV di sabato 8 gennaio 2022: gran debutto per C'è posta per te supera Tali e quali, bene FBI, Zootropolis e… - VigilanzaT : #AscoltiTv #Auditel: C'è posta per te travolge Tali e quali. Parte basso Top - Tutto quanto fa tendenza, e continua… - occhio_notizie : La prima puntata di C'è Posta per te conquista il pubblico del sabato sera #ascoltitv #datiauditel - Antonio79B : @borraccino_ Altri tempi: 'La terza puntata di 'Linda, il brigadiere e...', la fiction di Raiuno con Caterina Dereg… -