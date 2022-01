Wi-Fi 6 Release 2 cambia la capacità di upload in Wi-Fi | d’ora in poi sarà tutto più veloce

(Di sabato 8 gennaio 2022) Corre piùil Wi-Fi 6, per lo meno, quello di Alliance. In occasione del Ces 2022, la fiera della tecnologia di Las Vegas, l’azienda ha annunciato infatti una versione più performante, e soprat, più, del suo Wi-Fi 6, leggasi la2. Si tratta di una versione migliorata appunto dello stesso sistema di trasmissione che comprende anche il Wi-Fi 6E, quello che sfrutta le bande di frequenza a 6 Ghz. Wi-Fi 62, 8/1/2022 – Computermagazine.itLa novità più interessante di questa nuova versione, come spiega Dday.it, è il MIMO, acronimo di Multiple Input Multiple Output, multiutente per l’uplink:gestito meglio e con delle prestazioni superiori rispetto agli standard conosciuti fino ad oggi per quanto riguarda il caricamento simultaneo dei dati da vari ...

Naturalmente serviranno prodotti nuovi che supporteranno il Wi - Fi 62 per godere delle funzionalità aggiunte: non sarà un aggiornamento applicabile ai dispositivi già in commercio. Molte ...Uno dei punti di forza del Wi - Fi 62 è infatti il supporto per l' uplink multi - user MIMO che consente a più dispositivi connessi di inviare contemporaneamente dati ad un punto di accesso ...Naturalmente serviranno prodotti nuovi che supporteranno il Wi-Fi 6 Release 2 per godere delle funzionalità aggiunte: non sarà un aggiornamento applicabile ai dispositivi già in commercio. Il Wi-Fi 6 ...Promette di agevolare il caricamento dei dati in ambienti densi di dispositivi anche durante le videoriunioni e il caricamento dei video sui social network.