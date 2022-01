Udinese Calcio: rilevati 5 nuovi casi positivi (Di sabato 8 gennaio 2022) Udinese Calcio comunica che, in seguito ad ulteriori test molecolari effettuati sui componenti del gruppo squadra, sono stati riscontrati cinque nuovi casi di positività al Covid-19 (quattro giocatori ed un membro dello staff). Il Club ha attivato le procedure previste dalle normative e dai protocolli in essere informando le autorità sanitarie competenti.I membri del gruppo squadra attualmente positivi e, dunque, in isolamento sono 15 (12 calciatori e 3 componenti dello staff). Leggi su udine20 (Di sabato 8 gennaio 2022)comunica che, in seguito ad ulteriori test molecolari effettuati sui componenti del gruppo squadra, sono stati riscontrati cinquedità al Covid-19 (quattro giocatori ed un membro dello staff). Il Club ha attivato le procedure previste dalle normative e dai protocolli in essere informando le autorità sanitarie competenti.I membri del gruppo squadra attualmentee, dunque, in isolamento sono 15 (12 calciatori e 3 componenti dello staff).

Advertising

Gazzetta_it : Torino-Fiorentina slitta a lunedì? Udinese e Bologna ancora bloccate #serieA - udine20 : Udinese Calcio: rilevati 5 nuovi casi positivi - - sportli26181512 : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi: Sub iudice Atalanta-Torino, Bologna-Int… - sportli26181512 : Giudice sportivo: tutte le gare non disputate sono “Sub iudice”: Giudice sportivo: tutte le gare non disputate sono… - OdeonZ__ : Torino-Fiorentina slitta a lunedì? Udinese e Bologna ancora bloccate -