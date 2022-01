Tennis, Luca Nardi vola in finale al Challenger Città di Forlì. Affronterà l’indiano Sasikumar (Di sabato 8 gennaio 2022) Arrivano grandi notizie per il Tennis italiano dal Challenger Città di Forlì. Sul cemento indoor italiano, il 18enne Luca Nardi (n.364 ATP) sfrutta il ritiro del tedesco Cedrik-Marcel Stebe e conquista la prima finale in carriera in un torneo così importante. Il nativo di Pesaro sfiderà dunque domani alle 18:00 nell’ultimo atto l’indiano Mukund Sasikumar (n.414 al mondo), Tennista proveniente dalle qualificazioni che in semifinale ha sconfitto a sorpresa l’ungherese Zsombor Piros per 6-3 7-6 (4). Appresa la notizia dell’approdo in finale, l’atleta azzurro ha voluto dedicare un pensiero all’infortunato Stebe: “Mi dispiace per Stebe, è un giocatore di valore e mi ero preparato al meglio ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) Arrivano grandi notizie per ilitaliano daldi. Sul cemento indoor italiano, il 18enne(n.364 ATP) sfrutta il ritiro del tedesco Cedrik-Marcel Stebe e conquista la primain carriera in un torneo così importante. Il nativo di Pesaro sfiderà dunque domani alle 18:00 nell’ultimo attoMukund(n.414 al mondo),ta proveniente dalle qualificazioni che in semiha sconfitto a sorpresa l’ungherese Zsombor Piros per 6-3 7-6 (4). Appresa la notizia dell’approdo in, l’atleta azzurro ha voluto dedicare un pensiero all’infortunato Stebe: “Mi dispiace per Stebe, è un giocatore di valore e mi ero preparato al meglio ...

