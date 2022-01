Simit: "Test antigienici di ultima generazione pressoché certi. Presto in farmacia" (Di sabato 8 gennaio 2022) Gli infettivologi della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali - Simit sono intervenuti sul dibattito relativo ai tamponi che si è sviluppato negli ultimi giorni. C’è confusione e disorientamento nella popolazione che affolla farmacie e centri diagnostici alla ricerca di rassicurazioni, dinanzi alla diffusione della variante Omicron, per questo la Simit prova a fare chiarezza. “Un soggetto asintomatico, se vaccinato con tre dosi o con due dosi da meno di 120 giorni, deve mettersi in autosorveglianza ed effettuare un tampone in caso di sintomi sospetti- sottolinea il Prof. Claudio Mastroianni, Presidente Simit- Nei soggetti sintomatici si possono eseguire diversi tipi di tampone, antigenico o molecolare. Se un tampone rapido in un soggetto con sintomi contatto stretto è negativo, sarà opportuno ripetere un ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 8 gennaio 2022) Gli infettivologi della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali -sono intervenuti sul dibattito relativo ai tamponi che si è sviluppato negli ultimi giorni. C’è confusione e disorientamento nella popolazione che affolla farmacie e centri diagnostici alla ricerca di rassicurazioni, dinanzi alla diffusione della variante Omicron, per questo laprova a fare chiarezza. “Un soggetto asintomatico, se vaccinato con tre dosi o con due dosi da meno di 120 giorni, deve mettersi in autosorveglianza ed effettuare un tampone in caso di sintomi sospetti- sottolinea il Prof. Claudio Mastroianni, Presidente- Nei soggetti sintomatici si possono eseguire diversi tipi di tampone, antigenico o molecolare. Se un tampone rapido in un soggetto con sintomi contatto stretto è negativo, sarà opportuno ripetere un ...

Advertising

anna_annie12 : Simit: 'Test rapidi di ultima generazione pressoché certi. Presto in farmacia' - javert64 : RT @HuffPostItalia: Simit: 'Test antigienici di ultima generazione pressoché certi. Presto in farmacia' - Lodamarco1 : RT @HuffPostItalia: Simit: 'Test antigienici di ultima generazione pressoché certi. Presto in farmacia' - aylaf__ : RT @HuffPostItalia: Simit: 'Test antigienici di ultima generazione pressoché certi. Presto in farmacia' - fizu70 : RT @HuffPostItalia: Simit: 'Test antigienici di ultima generazione pressoché certi. Presto in farmacia' -