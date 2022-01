Semina il panico nella via entrando nelle case anche coi proprietari all'interno: preso il topo d'appartamenti (Di sabato 8 gennaio 2022) ANCONA - Ha imperversato in via Tronto nel pomeriggio, prendendo di mira gli appartamenti, ma alla fine le Volanti della Questura, ieri, hanno proceduto ad arrestare, in flagranza di reato un soggetto,... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 8 gennaio 2022) ANCONA - Ha imperversato in via Tronto nel pomeriggio, prendendo di mira gli, ma alla fine le Volanti della Questura, ieri, hanno proceduto ad arrestare, in flagranza di reato un soggetto,...

