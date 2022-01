Sanremo 2022 a rischio? Quello che sappiamo finora (Di sabato 8 gennaio 2022) Con l'aumento dei casi di covid nel Paese, anche quest'anno il Festival di Sanremo dovrà adottare dei particolari accorgimenti e non sarà in ogni caso un ritorno alla normalità. Leggi su comingsoon (Di sabato 8 gennaio 2022) Con l'aumento dei casi di covid nel Paese, anche quest'anno il Festival didovrà adottare dei particolari accorgimenti e non sarà in ogni caso un ritorno alla normalità.

Advertising

lapoelkann_ : Con questa per me loro hanno già vinto Sanremo e Eurovision 2022. 'Il ragazzo con la giardinetta' di Dead Blonde ??… - trash_italiano : #Sanremo2022, Gianni Morandi a rischio squalifica per aver spoilerato la sua canzone? - GQitalia : Lui non ha vissuto una vita, ma sette. Ecco chi è #Aka7even - Sanremo__2022 : Signore e signori: L'artista italiano per eccellenza dello scorso anno Con la sua band ha vinto #Sanremo2021 e 3 me… - fuoriclassse : RT @ilariainstabile: Sanremo 2021 - Voti della stampa dopo il pre-ascolto - thread necessario per prepararci psicologicamente alle pagelle… -