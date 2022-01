PS4 Rilasciato OpenTyrian v1 0 1

(Di sabato 8 gennaio 2022) Lo sviluppatore Cpasjuste conosciuto per i vari port di emulatori e tool su PSVITA haper PS4 un nuovo aggiornamento dicon la nuova versione 1.0.1.è un port open source del gioco per DOS Tyrian uno sparatutto a scorrimento verticale in stile arcade. La storia è ambientata nel 20.031 dove interpreti Trent Hawkins, un abile pilota di caccia impiegato per combattere MicroSol e salvare la galassia.Tyrian offre una modalità storia, modalità arcade per uno e due giocatori e in rete multigiocatore. File necessari aggiuntivi File di dati Tyrian 2.1 che sono stati rilasciati come freeware:https://camanis.net/tyrian/tyrian21.zip Download-ps4 v1.01.zip Fonte Github Il post completo PS4v1.0.1 è disponibile su Games and Consoles.

