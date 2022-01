Milan | ecco i convocati di Pioli per Venezia

(Di sabato 8 gennaio 2022) Stefanoha diramato la lista deiper la partita di domani, ora 12.30, contro il. Nessuna novità per i rossoneri: restano indisponibili, perché positivi al covid, Tomori, Calabria, Romagnoli, Castillejo e Tatarusanu. Di nuovo spazio allora per Stanga e Nava dalla Primavera.PORTIERI Maignan, Mirante, Nava. DIFENSORI Conti, Florenzi, Hernández, Gabbia, Kalulu, Stanga. CENTROCAMPISTIBakayoko, Díaz, Kruni?, Messias, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTIGiroud, Ibrahimovi?, Leão, Maldini, Rebi?. VINCENZO BONIELLO

la lista completa PORTIERI Maignan, Mirante, Nava. DIFENSORI Conti, Florenzi, Hernández, Gabbia, Kalulu, Stanga. CENTROCAMPISTI Bakayoko, Díaz, Kruni, Messias, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTI ...... con l'obiettivo di tornare il pistolero di una volta e aiutare la Fiorentina a sognare l'approdo in Europa: "Tutto è possibile, siamo sulla strada giusta - ha detto l'ex Genoa e- . L'...Il Milan ha diramato l’elenco dei giocatori convocati in vista di Venezia-Milan, sfida valida per la 21esima giornata di Serie A 2021/2022. Nessuna novità riguardo agli uomini a disposizione di Stefan ...Ricordarsi la Roma per avere fiducia e coraggio, dimenticarsela per spostare lo sguardo verso il Venezia, prossimo avversario in campionato. Alla vigilia della 21° giornata di ...