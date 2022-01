Liverpool-Shrewsbury in tv | canale | orario e streaming FA Cup 2021 22

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool Shrewsbury

Town è una partita del terzo turno di FA Cup e si gioca domenica alle 15:00: approfondimenti, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.......0 - 0 (*) Burton - Port Vale 0 - 0 (*) Cambridge Utd - Exeter 0 - 0 (*) Carlisle -0 - 0 ...3 - 2 (Finale) Newcastle - Burnley 0 - 0 (*) Southampton - Brighton 0 - 0 (*) Wolves -0 -...Liverpool are still reeling from a Covid outbreak that has ripped through the club and forced the cancellation of the Carabao Cup semi-final clash with Arsenal in midweek ...Rounding off the starting XI is Curtis Jones, a name familiar to many Liverpool fans at this point. The Canadian international left Anfield for Basel in a permanent transfer this ...