L’italian style di Simone Inzaghi

(Di sabato 8 gennaio 2022)ha trascorso la mattina dell’Epifania camminando in silenzio sul prato del Dall’Ara, in uno scenario più simile a un déjeuner sur l’herbe che a una partita di serie A. Forse ha avuto il tempo di ricordarsi di quando il campionato era stato spezzato dal Covid con la sua Lazio a un solo punto di distacco dalla Juve capolista, proprio dopo una vittoria contro il Bologna. Nello stato di assurdità permanente in cui versa il calcio italiano, avviluppato in un groviglio di burocrazia alla “Brazil” troppo soffocante per persone normali, è consolante vedere primo in classifica un allenatore di questo tipo. Non è un uomo da frasi storiche né da gesti epici: il massimo del repertorio sta nelle ripetute invasioni di campo con cui, in preda alla stessa irrefrenabile foga agonistica che condivide col fratellone, cerca di dare istruzioni alla squadra ...