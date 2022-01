La novecentesca continenza del ladro di libri e le case svaligiate delle influencer

Leggi su linkiesta

(Di sabato 8 gennaio 2022) La domanda sbagliata è: ma chi gliel’ha fatto fare? È sempre la domanda sbagliata, che il tema sia Filippo Bernardini – il tizio che per anni si è fatto mandare pdf diin lavorazione senza rivenderseli – o Martina Maccherone, l’ex collaboratrice di Chiara Ferragni la casa della quale è stata svaligiata (poi sulla parola ci torniamo) a Capodanno. Tanto per cominciare devo scusarmi con la mia amica direttrice editoriale alla quale l’anno scorso chiesi il pdf d’un libro e che non me lo mandò dicendo che, da quando avevano scoperto quello che falsificava gli indirizzi email per farsi mandare i pdf, in casa editrice erano diventati molto paranoici. Cara amica, oggi ti confesso di non averti creduto. Ti confesso d’aver pensato che tu volessi costringermi a comprarmelo, incrementando le vendite d’un’autrice peraltro già stravenduta. Ti confesso d’essermi detta: eh ma ...