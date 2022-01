Il Tottenham ci prova per Mckennie: la risposta della Juventus (Di sabato 8 gennaio 2022) Il Tottenham, ha da tempo posato gli occhi sul centrocampista della Juventus e della nazionale statunitense Weston Mckennie. Il centrocampista è un pallino di Paratici, che lo ha portato alla Juve in precedenza e ora lo vorrebbe con sè in Inghilterra. Mckennie Juventus L’attuale club allenato da Antonio Conte, come operazione da portare a termine avrebbe pensato ad una contropartita, sul piatto il cartellino di Tanguy Ndombelé. Per il momento, secco no della Juventus. Non convinta che lo scambio possa alzare il tasso tecnico della propria squadra. Leggi su rompipallone (Di sabato 8 gennaio 2022) Il, ha da tempo posato gli occhi sul centrocampistanazionale statunitense Weston. Il centrocampista è un pallino di Paratici, che lo ha portato alla Juve in precedenza e ora lo vorrebbe con sè in Inghilterra.L’attuale club allenato da Antonio Conte, come operazione da portare a termine avrebbe pensato ad una contropartita, sul piatto il cartellino di Tanguy Ndombelé. Per il momento, secco no. Non convinta che lo scambio possa alzare il tasso tecnicopropria squadra.

