Granada-Barcellona 1-1 | de Jong non basta a Xavi | Puertas la pareggia in extremis

Advertising

sscalcionapoli1 : Eurorivale – Barcellona gelato all’89’! Rimonta Granada e Xavi perde una pedina - AlessandroPaoli : ???? @LaLiga #LaLiga 2021/2022 ?? @GranadaCF ?? @FCBarcelona 1??-1??, le pagelle ??: @LuukdeJong9 velenoso. #Puertas pr… - zazoomblog : Liga 2021-2022: il Barcellona si fa beffare dal Granada pareggio amarissimo - #2021-2022: #Barcellona #beffare - ilnapolionline : Barcellona beffa nel finale: 1-1 a Granada - - sportli26181512 : Il Barcellona si fa riacciuffare a Granada: Solo un pari per i blaugrana, che passano in vantaggio con Luuk de Jong… -

Ultime Notizie dalla rete : Granada Barcellona

Ilinfatti è stato nuovamente fermato con un pareggio esterno dal. Al gol di Luuk de Jong (su assist di Dani Alves), risponde nel finale la rete di Puertas che allontana ancora di ...La rimonta deldi Xavi alle posizioni di vertice della Liga si ferma sul terreno dello stadio Nuevo Los Carmenes di, al cospetto della squadra andalusa. I blaugrana hanno pareggiato 1 - 1 dopo ...Al Barça non basta De Jong. Il Barcellona ha a lungo accarezzato l’idea di portare i tre punti a casa. Gli uomini allenati da Xavi non sono andati oltre l’1-1 sul campo del Granada. La superiorità num ...Si è chiuso in pareggio il posticipo delle 18.30 tra Granada e Barcellona, con i catalani che ancora una volta dimostrano di non eccellere in continuità. Il gol dell'ormai solito Luuk de Jong, che ha ...