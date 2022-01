Decreto anti - Omicron in Gazzetta Ufficiale: Draghi spiega in conferenza stampa le decisioni del governo (Di sabato 8 gennaio 2022) Il Decreto publicato in Gazzetta stabilisce anche come i destinatari dell'avviso di avvio del provvedimento sanzionatorio abbiano 10 giorni di tempo dalla ricezione per comunicare alla Asl 'l'... Leggi su ilriformista (Di sabato 8 gennaio 2022) Ilpublicato instabilisce anche come i destinatari dell'avviso di avvio del provvedimento sanzionatorio abbiano 10 giorni di tempo dalla ricezione per comunicare alla Asl 'l'...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato questa sera il decreto legge sulle misure anti Covid… - Agenzia_Ansa : Pubblicato in Gazzetta ufficiale e in vigore da oggi l'ultimo decreto legge anti-Covid: obbligo vaccinale da subito… - Agenzia_Ansa : Per coloro che sono obbligati al vaccino (over 50) e vengono colti sul luogo di lavoro senza Green pass rafforzato,… - aleappo53 : RT @ilriformista: Il nuovo decreto che stabilisce l’obbligo vaccinale per gli over 50 e l’estensione del Super Green Pass. I chiarimenti ri… - TgrRaiMolise : #decretoCovid : è entrato in vigore da poche ore. Abbiamo provato a capire cosa si è già memorizzato tra date e res… -