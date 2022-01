Covid | il nuovo decreto è in Gazzetta ufficiale | entra in vigore Gli over 50 non vaccinati avranno 10 giorni per comunicare l' esenzione

Advertising

borghi_claudio : E pure la terza dose #funzionicchia. Covid oggi Israele, sfiorati i 17mila contagi: nuovo record - Agenzia_Ansa : Covid, il Giappone va verso nuovo stato emergenza. Le nuove restrizioni mirano a frenare la corsa dei contagi nel… - CatalfoNunzia : Lo abbiamo detto e lo ripetiamo: serve un nuovo scostamento di bilancio per ristorare categorie e settori più colpi… - Annalis24698748 : RT @fasulo_antonio: #Djokovic positivo al #Covid_19 il 16 Dicembre e guarito e in ottima salute il giorno dopo. Il nuovo Gesù di Nazareth… - rosarioT1970 : RT @AdalucDe: Bravi una sintesi chiara, asciutta come l’informazione deve fare ??????Ecco le misure del nuovo decreto Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo

L'ultimo decreto legge anti -(il n. 1 del 2022) è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale . Entra così in vigore da oggi, 8 gennaio. Prevede, come anticipato, l'obbligo vaccinale per gli over 50 e il conseguente divieto d'...Leggi Anche, ildecreto è in Gazzetta ufficiale: entra in vigore. Gli over 50 non vaccinati avranno 10 giorni per comunicare l'esenzione Da due settimane, notano inoltre gli esperti dell'...RIETI - Covid: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 413 nuovi soggetti positivi al test Sars CoV-2. Rieti (157) – Antrodoco (3) – Borbona (2) – Borgo Velino (1) – ...Livorno, 8 gennaio 2022 - Alto numero di casi in città a Livorno secondo i dati del bollettino dell'8 gennaio. Sono stati infatti 715 i positivi nelle ultime 24 ore nel capoluogo labronico, mentre in ...