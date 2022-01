Concordia, autore scoop telefonata De Falco-Schettino: “Vi racconto quel Vada a bordo, cazzo” (Di sabato 8 gennaio 2022) “La telefonata tra De Falco e Schettino? Sì, senza esitazioni oggi la diffonderei di nuovo, perchè quel dialogo è diventato, per certi aspetti, uno dei simboli di quella tragedia”. Simone Innocenti, giornalista esperto di cronaca nera e giudiziaria del “Corriere Fiorentino”, è l’autore dello scoop che ha consentito la ‘svolta’ nella ‘narrazione’ del naufragio della Costa Concordia davanti all’isola del Giglio. Dieci anni dopo, intervistato dall’Adnkronos, confessa che rifarebbe esattamente ciò che fece allora: il 16 gennaio 2012 pubblicò sul sito internet del suo giornale il file audio della drammatica conversazione tra il capitano Gregorio De Falco della Capitaneria di Porto di Livorno e il comandante della nave che stava ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 gennaio 2022) “Latra De? Sì, senza esitazioni oggi la diffonderei di nuovo, perchèdialogo è diventato, per certi aspetti, uno dei simboli dila tragedia”. Simone Innocenti, giornalista esperto di cronaca nera e giudiziaria del “Corriere Fiorentino”, è l’delloche ha consentito la ‘svolta’ nella ‘narrazione’ del naufragio della Costadavanti all’isola del Giglio. Dieci anni dopo, intervistato dall’Adnkronos, confessa che rifarebbe esattamente ciò che fece allora: il 16 gennaio 2012 pubblicò sul sito internet del suo giornale il file audio della drammatica conversazione tra il capitano Gregorio Dedella Capitaneria di Porto di Livorno e il comandante della nave che stava ...

