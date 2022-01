Como, il marito l'aggredisce con una spada: grave una donna di 55 anni (Di sabato 8 gennaio 2022) commenta Una donna di 55 anni di Como si trova in prognosi riservata dopo essere stata operata all'addome in seguito alle ferite infertele dal marito a colpi di spada . L'episodio è avvenuto il giorno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 8 gennaio 2022) commenta Unadi 55disi trova in prognosi riservata dopo essere stata operata all'addome in seguito alle ferite infertele dala colpi di. L'episodio è avvenuto il giorno ...

