Cantieri bloccati (Di sabato 8 gennaio 2022) Anche a causa dei nuovi aiuti di Stato, nell'edilizia i prezzi sono fuori controllo e la manodopera latita. Una situazione da «tempesta perfetta» che spesso costringe a fermare i lavori. Le coccolano quando devono fare le statistiche per dimostrare che c'è l'impetuosa ripresa, perché lo sa qualsiasi studente di ragioneria che «il fattore di moltiplicazione dell'edilizia» è il più alto di tutti. Ma passata l'idea che stiamo correndo al +6,2 per cento di Pil le uniche parole che il governo sa dire verso le imprese di costruzioni sono quelle di Andrea Orlando, ministro del Lavoro: «Più controlli sui Cantieri, ci sono troppi contratti che ancorché regolari dribblano le norme di sicurezza». Ma non si dia pena, ministro, i Cantieri stanno per chiudere. A Mario Draghi il superbonus non piace e il Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, per ora è ...

