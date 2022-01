Cagnazzo | “Bene l’ordinanza di?De Luca | dobbiamo far calare i contagi”

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 8 gennaio 2022) di Monica De Santis “Eravamo in attesa delufficiale del Presidente Vincenzo Deche ci ha chiarito le nuove misure sulla scuola, che definiscano modalità e tempistiche in linea con l’evolversi della curva pandemica. Noi dirigenti scolastici abbiamo sottoscritto un appello al Governo e al Ministro dell’Istruzione per riflettere sulla ripresa della scuola senza alcuna garanzia. In questo momento molti istituti scolastici sono in affanno per la carenza di personale, o perché in quarantena fiduciaria per essere entrato in contatto con pazienti positivi o perché ammalato di Covid”. A parlare è la dirigente scolastica Laura Patrizia, presidente dell’AssoMiMe che analizza la situazione scuole a pochi giorni dal ritorno in classe. O meglio a pochi giorni da quello che era il previsto come il ritorno in classe per tutti ...