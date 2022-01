Allegri-Mourinho, scontro tra flop: la decisione sull’esonero (Di sabato 8 gennaio 2022) Roma e Juventus si affrontano in un periodo delicato: ecco la scelta delle società sui due allenatori in caso di sconfitta Neanche il tempo di archiviare la 21esima giornata di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 8 gennaio 2022) Roma e Juventus si affrontano in un periodo delicato: ecco la scelta delle società sui due allenatori in caso di sconfitta Neanche il tempo di archiviare la 21esima giornata di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

EnricoTurcato : Non sto qui a dire come la penso su #Covid, ASL e calciatori positivi, è un discorso troppo ampio e approfondito.… - WalterEgo90 : RT @FabRavezzani: Allegri squalificato e Mourinho no, malgrado le dichiarazioni dopo la partita siano diametralmente opposte. Per la giusti… - VoceGiallorossa : ?? LIVE Juventus, Allegri: 'Mourinho preparerà una grande partita' #RomaJuventus #ASRoma - Nic67finalfine : RT @FabRavezzani: Allegri squalificato e Mourinho no, malgrado le dichiarazioni dopo la partita siano diametralmente opposte. Per la giusti… - calciomercatoit : RT @GiokerMusso: #Juventus - #Allegri LIVE: 'Domani sarà difficile, la Roma ha ottime individualità. Mourinho dopo una sconfitta preparerà… -