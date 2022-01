AEW Rampage 07.01.2022 – La terza volta di Hook (Di sabato 8 gennaio 2022) Prima puntata di Rampage del 2022 per la All Elite Wrestling, che si prepara alla grande serata di Battle Of The Belts proponendo un tag match femminile che aprirà le danze alla sfida tra la Baker e Rhio. Ci sarà anche un gran bel NO DQ e il ritorno del buon Hook, ancora un bel po’ over col pubblico anche in questa occasione. Risultati Rampage: Adam Cole batte Jake Atlas (3 / 5)Nel post match, gli ex Undisputed Era vogliono infierire su Atlas, l’intervento dei Best Friends è provvidenziale Annuncio: Cody non sarà presente a Battle Of The Belts. Al suo posto, un match per il titolo Interim TNT con Dustin vs Sammy Guevara Promo: Andrade è con Tony Schiavone. Si chiede che ci fa uno come Darby Allin assieme a Sting. Quanto costano le prestazioni del ragazzo per stare con una icona? Tony gli dice che i ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 8 gennaio 2022) Prima puntata didelper la All Elite Wrestling, che si prepara alla grande serata di Battle Of The Belts proponendo un tag match femminile che aprirà le danze alla sfida tra la Baker e Rhio. Ci sarà anche un gran bel NO DQ e il ritorno del buon, ancora un bel po’ over col pubblico anche in questa occasione. Risultati: Adam Cole batte Jake Atlas (3 / 5)Nel post match, gli ex Undisputed Era vogliono infierire su Atlas, l’intervento dei Best Friends è provvidenziale Annuncio: Cody non sarà presente a Battle Of The Belts. Al suo posto, un match per il titolo Interim TNT con Dustin vs Sammy Guevara Promo: Andrade è con Tony Schiavone. Si chiede che ci fa uno come Darby Allin assieme a Sting. Quanto costano le prestazioni del ragazzo per stare con una icona? Tony gli dice che i ...

