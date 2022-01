Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 7 gennaio 2022)DEL 7 GENNAIOORE 11.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUL RACCORDO ANULARE, CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E LA A24-L’AQUILA. INCIDENTE ANCHE SULLA PORTUENSE, CONSEGUENTI FILE ALL’ALTEZZA DI VIA STOCCOLMA NELLE DUE DIREZIONI. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO RIPARTIRANNO IL 10 GENNAIO, IN CONCOMITANZA CON LA RIPARTENZA DELLE SCUOLE, LE “LINEE S”, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLACON ATAC ESERVIZI PER LA MOBILITA’ DAL 10 GENNAIO IN STRADA ANCHE LE CORSE BUS SCOLASTICHE DELLE RETI GESTITE DA ATAC ETPL RICORDIAMO CHE PER ACCEDERE AI TRASPORTI È OBBLIGATORIO INDOSSARE ...