Una fuoriuscita dalla comfort zone

Si apre con una dichiarazione d'intenti l'ultimo libro di Massimiliano Smeriglio Se bruciasse la città (Giulio Perrone editore, pp. 287, euro 18): Marco Cimino, giovane borgataro e una delle due voci narranti del romanzo, verbalizza desideri e bisogni di una comunità stanca di rimanere sempre a bordocampo, una comunità che non vuole «spegnersi piano piano e guardare la vita degli altri». CORRE L'ANNO 2014; Marco, Hamid, Meri e gli altri scalpitano per passare dal ruolo di spettatori a quello di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

