UFFICIALE Roma, arriva Maitland-Niles: contratto depositato in Lega (Di venerdì 7 gennaio 2022) La Roma è pronta ad accogliere Maitland-Niles. Il club giallorosso ha depositato il contratto del terzino in Lega Primo rinforzo per la Roma in questo mercato di gennaio. Il club giallorosso ha infatti depositato in Lega Calcio il contratto di Maitland-Niles che dovrebbe arrivare in prestito secco senza opzione per il riscatto dall’Arsenal. Si attendono ora solo i comunicati ufficiali di entrambe le società, ma l’affare può considerarsi chiuso. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Laè pronta ad accogliere. Il club giallorosso haildel terzino inPrimo rinforzo per lain questo mercato di gennaio. Il club giallorosso ha infattiinCalcio ildiche dovrebbere in prestito secco senza opzione per il riscatto dall’Arsenal. Si attendono ora solo i comunicati ufficiali di entrambe le società, ma l’affare può considerarsi chiuso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

